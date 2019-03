Brände : Feuer in Nürnberg: Vier Kinder und eine Frau tot

von dpa

02. März 2019, 08:03 Uhr

Bei dem Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind vier Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. «Ein Säugling starb im Krankenhaus; drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am Brandort», sagte eine Polizeisprecherin. Auch eine 34-jährige Frau überlebte das Feuer nicht. Vier weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Brand war am frühen Morgen in dem Einfamilienhaus in einem Nürnberger Industriegebiet ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.