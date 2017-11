Terrorismus : Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz in Frankreich und Schweiz

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:51 Uhr

Französische und Schweizer Anti-Terror-Ermittler haben bei koordinierten Einsätzen zehn Menschen festgenommen. Verdächtige hätten in einem Messaging-Dienst über Projekte für Gewalttaten gesprochen, heißt es aus Pariser Justizkreisen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht auf terroristische Vereinigung und Anstiftung zu einem Terrorakt nach. Bei den Einsätzen seien neun Personen in Frankreich und eine in der Schweiz in Gewahrsam genommen worden.