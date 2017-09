Konflikte : Festnahme in Türkei: Diplomaten vermuten politischen Hintergrund

Hinter der erneuten Festnahme eines deutschen Ehepaars stehen vermutlich politische Vorwürfe. Das teilten diplomatische Kreise der dpa mit. «Seit heute Morgen gehen wir von einer weiteren Festnahme mit politischem Hintergrund aus», hieß es. Demnach versuchten Auslandsvertretungen in der Türkei Zugang zu dem noch Inhaftierten zu erhalten. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass sich derzeit elf deutsche Staatsangehörige wegen politischer Strafvorwürfe in türkischer Haft befänden. Gestern war in der Türkei ein deutsches Ehepaar türkischer Abstammung in Istanbul festgenommen worden.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 18:07 Uhr