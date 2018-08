Buntes : Festival zur Neuauflage des «Werner»-Rennens startet

von dpa

30. August 2018, 03:12 Uhr

Ein viertägiges Motorsport- und Musikfestival rund um die Neuauflage des legendären «Werner»-Rennens beginnt auf dem Flugplatz Hartenholm in Schleswig-Holstein. Auf vier Bühnen treten an den kommenden Tagen 80 Bands auf, darunter BAP, Fury in the Slaughterhouse, Santiano und Torfrock. Zudem findet auf dem Gelände das laut Veranstaltern größte Motorsport-Event Europas mit acht Rennserien auf vier Rennstrecken statt.Höhepunkt soll am Sonntagnachmittag ein Rennen zwischen Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel und dem Kieler Gastwirt Holger (Holgi) Henze sein.