Fußball : FC St. Pauli und Dynamo Dresden trennen sich 2:2

Der FC St. Pauli und Dynamo Dresden haben den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einem hochklassigen Duell trennten sich die beiden Mannschaften leistungsgerecht 2:2. Vor 28 699 Zuschauern im Millerntor-Stadion brachte der überragende Christopher Buchtmann den FC St. Pauli zweimal in Führung. Doch Marco Hartmann und Lucas Röser schafften jeweils den Ausgleich für die überzeugenden Gäste, die große Moral bewiesen haben.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 22:28 Uhr