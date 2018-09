Fußball : FC Liverpool siegt weiter: 3:0 gegen Southampton

von dpa

22. September 2018, 18:15 Uhr

Der FC Liverpool hat auch das sechste Saisonspiel in der englischen Premier League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bezwang den FC Southampton klar mit 3:0 und hat sich nach dem besten Liga-Start der Clubgeschichte zumindest bis morgen an Chelsea vorbei auf Tabellenplatz eins geschoben. Wesley Hoedt per Eigentor, der Ex-Schalker Joel Matip und Ägyptens Nationalstürmer Mohamed Salah schossen die Treffer für die Reds. Manchester City gewann bei Cardiff City deutlich mit 5:0. Lokalrivale Manchester United patzte beim 1:1 gegen die Wolverhampton Wanderers.