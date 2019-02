Fußball : FC Bayern vor Kraftprobe beim FC Liverpool

von dpa

19. Februar 2019, 01:59 Uhr

Für den FC Bayern steht in der Champions League am Abend die seit Wochen gehypte Kraftprobe mit dem FC Liverpool an. Im Achtelfinal-Hinspiel will der deutsche Fußball-Rekordmeister im legendären Stadion an der Anfield Road ein Ergebnis erreichen, das ihm für das Rückspiel am 13. März zu Hause gute Chancen auf ein Weiterkommen lässt. Präsident Uli Hoeneß hofft auf ein Unentschieden gegen den englischen Spitzenclub des früheren Dortmunder Trainers Jürgen Klopp. Klopp sprach das aus, was alle Fans erhoffen: «Das wird sicher eine große Champions-League-Nacht.»