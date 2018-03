Fußball : FC Bayern vor Einzug ins Viertelfinale - Robben fehlt

von dpa

14. März 2018, 03:42 Uhr

Der FC Bayern München kämpft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul nur noch gegen Minimalzweifel am Weiterkommen. Nach dem 5:0 im Hinspiel hat die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes das Viertelfinale fest eingeplant. Mit großer Gelassenheit gehen die Münchner in das Duell am Bosporus. Arjen Robben fehlt im Aufgebot. Der Offensivspieler wird von Heynckes geschont, weil bei ihm ein Nerv zwickt, wie es Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ausdrückte. Die Runde der besten acht Mannschaften wird am Freitag ausgelost.