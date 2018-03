Fußball : FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Sevilla

von dpa

16. März 2018, 12:48 Uhr

Der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit dem FC Sevilla zu tun. Das ergab die Auslosung in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon. Sevilla hatte sich im Achtelfinale gegen Manchester United durchgesetzt. Dennoch sind die Bayern gegen die Spanier um den früheren Mainzer und Schalker Johannes Geis der klare Favorit. In den weiteren Viertelfinal-Partien kommt es zu den Duellen FC Liverpool gegen Manchester City, Titelverteidiger Real Madrid gegen Juventus Turin und FC Barcelona gegen AS Rom.