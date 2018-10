Menschenrechte : Fall Khashoggi: Kritik an Rüstungsexporten nach Riad

von dpa

21. Oktober 2018, 04:54 Uhr

Nach der von Saudi-Arabien eingestandenen Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi stellt die SPD die Beziehungen Deutschlands zu dem Königreich grundsätzlich in Frage - und insbesondere weitere Waffenlieferungen in das autoritär regierte Land. Nach einem derart unfassbaren Vorgang gehöre das Verhältnis zu Saudi-Arabien grundsätzlich auf den Prüfstand. Das sagte die Parteivorsitzende Andrea Nahles der «Bild am Sonntag». Dazu gehörten auch die Rüstungsexporte. «Es muss spürbare Konsequenzen geben.»