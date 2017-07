Menschenrechte : Fall Baby Charlie: Krankenhaus klagt über Morddrohungen

Krankenschwestern und Ärzte des Great-Ormond-Street-Hospitals in London, die das schwerkranke britische Baby Charlie Gard behandeln, haben Morddrohungen erhalten. Tausende ausfallende Nachrichten seien an Ärzte und Krankenschwestern geschickt worden, teilte die Klinik mit. «Viele davon sind Drohbotschaften, einschließlich Morddrohungen». Die Klinik befindet sich im Rechtsstreit mit den Eltern des elf Monate alten Charlie. Seine Ärzte glauben nicht, dass dem Jungen noch geholfen werden kann. Charlies Eltern wollen ihn für eine Therapie in die USA bringen.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 22:20 Uhr