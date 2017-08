Terrorismus : Fahrzeug rast in Soldaten bei Paris

Nach einer mutmaßlichen Fahrzeug-Attacke auf Soldaten bei Paris gehen französische Ermittler einem Terrorverdacht nach. Das Fahrzeug raste am Morgen im Vorort Levallois-Perret in die Gruppe und verletzte dabei sechs Militärs. Drei von ihnen erlitten schwerere Verletzungen, wie Verteidigungsministerin Florence Parly mitteilte. Sie seien aber nicht in Lebensgefahr. Der Fahrer floh, die Behörden lösten eine Fahndung aus. Des französischen Innenministers Gérard Collomb sprach von einer absichtlichen Tat.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 13:48 Uhr