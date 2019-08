Explosionen : Explosion vor Steuerverwaltung in Kopenhagen

von dpa

07. August 2019, 09:46 Uhr

Vor der dänischen Steuerverwaltung in Kopenhagen hat es eine schwere Explosion gegeben. Hintergründe und mögliche Verantwortliche der Detonation am späten Abend seien noch unklar, teilte die Kopenhagener Polizei mit. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Chefinspektor in der dänischen Hauptstadt, Jørgen Bergen Skov, sprach von «einem Angriff, den wir nicht akzeptieren können oder wollen». Bilder aus dem Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes zeigten heftige Schäden an der Fassade und an Fenstern.