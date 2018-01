Verkehr : Experten beklagen zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr

von dpa

25. Januar 2018, 10:41 Uhr

Goslar (dpa) – Fachleute beklagen eine zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr. Betroffen seien vor allem die Autobahnen, sagte der Präsident des Verkehrsgerichtstages, Kay Nehm. «Bei vielen Verkehrsteilnehmern steht das Ich vor dem Wir», bemängelte der Vorsitzende des Autoclubs ACE, Stefan Heimlich, aus Anlass des 56. Verkehrsgerichtstages, der in dieser Woche in Goslar zusammenkommt. Der Expertenkongress will der Frage nachgehen, ob die Sanktionen für Verkehrsverstöße in Deutschland erhöht werden müssen. Andere Themen sind automatisiertes Fahren, Unfallflucht und Cannabis am Steuer.