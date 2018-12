Leute : Ex-Filmmogul Weinstein schreibt an Freunde: «Ein Höllenjahr»

von dpa

06. Dezember 2018, 09:50 Uhr

US-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht steht, hat mehrere Freunde kontaktiert und um Unterstützung gebeten. «Ich hatte ein Höllenjahr ... den schlimmsten Alptraum meines Lebens», schrieb Weinstein in einer Mail, aus der das Promi-Portal «TMZ.com» zitierte. Er wolle erreichen, dass seine Freunde «sich die Geschichten und ihren Ursprung anschauen und dann genau prüfen, was sie in der Öffentlichkeit hören und gehört haben», erklärte eine Sprecherin von Weinsteins Anwalt dem Sender CNN.