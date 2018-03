Parteien : Ex-Außenminister Gabriel will kein Lobbyist werden

von dpa

19. März 2018, 05:45 Uhr

Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel sieht seine berufliche Zukunft nicht als Lobbyist. «Man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen man selbst mal gesessen hat», sagte der SPD-Politiker der «Bild»-Zeitung. Er kündigte zugleich an, seine künftigen Rednerhonorare als Bundestagsabgeordneter wohltätigen Zwecken zu spenden. Alle Einnahmen werde er an soziale Stiftungen weiterreichen. Der 58-Jährige hätte gern als Außenminister weitergemacht, ist jedoch nicht mehr Mitglied der neuen Bundesregierung. Er sitzt weiterhin für die SPD im Bundestag.