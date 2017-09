Notfälle : Evakuierung in Frankfurt wegen Weltkriegsbombe

Wegen der Entschärfung einer verhältnismäßig großen Weltkriegsbombe müssen heute Zehntausende Frankfurter ihre Wohnungen verlassen. Die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik beginnt um 6.00 Uhr. Zwischen 60 000 und 70 0000 Anwohner sind betroffen. Sie können voraussichtlich erst am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die eigentliche Entschärfung der Bombe soll gegen Mittag beginnen. Um sicherzugehen, dass sich kein Mensch mehr in der Sperrzone befindet, wird die Polizei das Areal kontrollieren, auch mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 04:50 Uhr