EU : EU-Streit mit Polen und Ungarn eskaliert

Polen und Ungarn stehen in Brüssel erneut wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte am Pranger. Die EU-Kommission geht mit gleich zwei Verfahren gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban vor, weil ungarische Gesetze EU-Recht verletzen sollen. CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber forderte zudem Konsequenzen gegen Polen wegen des Umbaus der Justiz. In beiden Fällen spitzt sich der Grundsatzkonflikt zwischen der EU und den beiden nationalkonservativen Regierungen somit weiter zu.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 17:57 Uhr