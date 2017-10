Konflikte : EU mahnt zum Ende der Gewalt in irakischen Kurdengebieten

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 03:57 Uhr

Nach der Eskalation in nordirakischen Kurdengebieten hat die Europäische Union die Konfliktparteien zum Dialog und zu einem Ende der Gewalt aufgerufen. Das teilte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Telefonat mit dem irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi mit. Sie kündigte zudem eine neue zivile Sicherheitsmission im Irak an. Diese solle die dortigen Behörden bei «zivilen Aspekten der irakischen nationalen Sicherheitsstrategie» unterstützen. In der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Kirkuk waren nach dem kurdischen Unabhängigkeitsreferendum vom September Kämpfe ausgebrochen.