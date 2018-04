Welthandel : EU kündigt Prüfung von US-Zöllen gegen China an

von dpa

04. April 2018, 14:41 Uhr

Die EU hat eine unabhängige Überprüfung der geplanten US-Strafzölle auf Produkte aus China angekündigt. «Die EU ist davon überzeugt, dass Maßnahmen immer im Regelungsrahmen der Welthandelsorganisation WTO ergriffen werden sollten», sagte ein Sprecher der zuständigen EU-Kommission in Brüssel. Die EU unterstütze keine Maßnahmen, die gegen WTO-Recht verstießen. Die am Dienstag von den USA angekündigten Zölle in Höhe von 25 Prozent zielen auf chinesische Produkte aus Bereichen wie Maschinenbau, Raumfahrt sowie Informations- und Kommunikationstechnik ab.