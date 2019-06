Wahlen : Erstes TV-Duell: Wahlkampf der Demokraten in den USA 

von dpa

27. Juni 2019, 03:45 Uhr

Gut 16 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA nimmt der Wahlkampf der Demokraten zur Ablösung des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump Fahrt auf. Zehn Bewerber um die Kandidatur der Partei lieferten sich das erste Fernsehduell. Weil das Bewerberfeld so groß ist, werden heute bei einem weiteren TV-Duell zehn weitere Kandidaten auftreten. Bislang haben 25 Politiker ihren Hut bei den Demokraten in den Ring geworfen - mehr Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur hatte die Partei nie.