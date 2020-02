Basketball : Erstes Spiel der LA Lakers nach Bryant-Tod mit Gedenken

von dpa

01. Februar 2020, 07:43 Uhr

Schweigesekunden, Kobe-Rufe und «Amazing Grace»: Das erste Spiel der Los Angeles Lakers nach dem Tod ihres früheren Basketball-Superstars Kobe Bryant stand ganz im Gedenken an den Sportler und dessen Tochter Gianna. Sie waren am Sonntag mit sieben weiteren Personen bei einem Hubschrauberabsturz in Südkalifornien ums Leben gekommen. 20 Jahre lang war Bryant für die LA Lakers aufgelaufen. Vor Spielbeginn lief sich das Team in Trikots mit den Nummern 24 und 8 warm, den Trikotnummern von Bryant, der seine gesamte Karriere über für die Los Angeles Lakers spielte.