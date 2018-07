Wetter : Erster Wirbelsturm der Saison im Atlantik

von dpa

06. Juli 2018, 19:23 Uhr

Washington (dpa) - Im Atlantik hat sich mit Hurrikan «Beryl» der erste Wirbelsturm der Saison gebildet. Der Wirbelsturm in der östlichen Karibik mit Windstärken von 130 Stundenkilometern bewege sich auf die Kleinen Antillen zu. Das teilte das nationale Hurrikan-Zentrum der USA in Miami mit. In den kommenden Tagen werde die Windstärke vermutlich zunehmen. Die Fachleute rechnen damit, dass «Beryl» am späten Sonntag oder am Montag voraussichtlich noch als Wirbelsturm auf die Kleinen Antillen treffen wird.