Konflikte : Erneute Festnahme freigelassener Menschenrechtler angeordnet

Istanbul (dpa) - Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat die erneute Festnahme von vier türkischen Menschenrechtlern angeordnet, die kürzlich unter Auflagen freigelassen worden waren. Ein Gericht habe dem Einspruch gegen die Freilassungen stattgegeben, meldete die Agentur Anadolu. Die vier Betroffenen gehörten zu einer Gruppe von zehn Menschenrechtlern, die am 5. Juli in Istanbul unter Terrorverdacht festgenommen worden waren. Gegen sechs von ihnen war am Dienstag Untersuchungshaft verhängt worden, darunter auch gegen den Deutschen Peter Steudtner und Amnesty-Landesdirektorin Idil Eser.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 17:43 Uhr