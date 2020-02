Glücksspiele : Erneut 90-Millionen-Euro-Jackpot in Deutschland geknackt

von dpa

07. Februar 2020, 21:44 Uhr

Deutsches Lottoglück: Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Nordrhein-Westfalen. Mit den Gewinnzahlen 7-16-22-36-44 und den beiden Zusatzzahlen 3 und 4 lag ein Spieler - oder eine Tippgemeinschaft - nach acht Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto in Helsinki mitteilte.Weil in Deutschland besonders viele Tipper beim Eurojackpot ihr Glück versuchen, gibt es hier auch besonders häufig Millionen-Gewinner, so Westlotto.