Kriminalität : Ermittler haben keinen Zugriff auf Handy von Texas-Schützen

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 19:48 Uhr

Nach der Bluttat in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat das FBI das Handy des Schützen sichergestellt. Man sei aber derzeit nicht in der Lage, auf das Gerät zuzugreifen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Das Handy sei an ein Labor des FBI in Virginia geschickt worden. Der 26-Jährige hatte am Sonntag in dem kleinen Ort Sutherland Springs in einer Baptistenkirche 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden war er wütend auf die Familie seiner Frau.