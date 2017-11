Geschichte : Erinnerung an Mauerfall vor 28 Jahren - Rosen und Kerzen

von dpa

09.Nov.2017

Mit Blumen, Kerzen und einer Andacht ist in Berlin an den Fall der Mauer vor 28 Jahren erinnert worden. In der zentralen Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße steckten mehrere hundert Menschen rote und gelbe Rosen in ein original erhaltenes Stück der Mauer. Auch Kerzen wurden entzündet. In der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen wurde der Mauertoten gedacht. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen waren gekommen.