Konflikte : Erdogan: Bereitschaft zu Militäroffensive in Nordsyrien

von dpa

21. September 2019, 16:55 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Bereitschaft Ankaras zu einem Militäreinsatz in Nordsyrien bekräftigt, sollte dort nicht bis Ende September eine Sicherheitszone eingerichtet sein. Man habe alle Vorbereitungen entlang der Grenze zu Syrien abgeschlossen, sagte er vor seiner Abreise zur UN-Vollversammlung in New York. Zugleich betonte Erdogan, er wolle keine Konfrontation mit den USA in der Region. Die Türkei und die USA hatten sich Anfang August geeinigt, eine sogenannte Sicherheitszone im Norden Syriens zu schaffen.