Wahlen : Erdogan: Annullierung «wichtiger Schritt» für Demokratie

von dpa

07. Mai 2019, 12:51 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Entscheidung der Wahlbehörde zur Annullierung der Abstimmung in Istanbul als «wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Demokratie» begrüßt. Zugleich verteidigte er den Antrag auf Wiederholung seiner Regierungspartei AKP. «Wir glauben aufrichtig daran, dass es bei den Wahlen in Istanbul eine organisierte Korruption, eine totale Gesetzlosigkeit und Rechtswidrigkeit gegeben hat». Die Wahlkommission in der Türkei hatte gestern die Abstimmung über den Bürgermeister in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet.