Wahlen : Erdogan an Gabriel: «Wer sind Sie denn?»

Im Streit um seine Einmischung in den deutschen Bundestagswahlkampf hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv nachgelegt. An die Adresse von Außenminister Sigmar Gabriel sagte Erdogan bei einer Veranstaltung in Denizli: «Wer sind Sie denn, um den türkischen Präsidenten anzusprechen? Erkennen Sie Ihre Grenzen.» Gabriel hatte die «Wahlempfehlung» Erdogans an die in Deutschland lebenden Türken als einmaligen Eingriff in die deutsche Souveränität bezeichnet.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 20:03 Uhr