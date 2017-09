Erdbeben : Erdbeben der Stärke 8,4 erschüttert Mexiko - zwei Tote

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,4 vor der Pazifikküste hat Mexiko erschüttert. Das Beben ereignete sich 137 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas in 19 Kilometern Tiefe, wie das Seismologische Institut in Mexiko mitteilte. Nach Angaben von Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong wurden zwei Todesopfer gemeldet. Bei ihnen soll es sich um zwei Frauen handeln, die starben, als ein Haus einstürzte. Für mehrere Länder der Region wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben - sie umfasste neben Mexiko mehrere Staaten in Mittelamerika sowie Ecuador.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 09:20 Uhr