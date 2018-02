Handball : Entscheidung über die Zukunft von Handball-Bundestrainer Prokop

von dpa

19. Februar 2018, 02:00 Uhr

Der Deutsche Handballbund entscheidet heute über die Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop. Die Verbandsspitze berät sich zunächst in einem Flughafenhotel in Hannover. Anschließend ist für den Nachmittag eine Pressekonferenz angesetzt. Offizielles Thema ist das Ergebnis der Analyse der Europameisterschaft in Kroatien. Die hatte die DHB-Auswahl im Januar auf dem enttäuschenden neunten Platz abgeschlossen. Anschließend war der 39-jährige Prokop in die Kritik geraten. Auch während des Turniers war immer wieder von Differenzen zwischen dem Coach und Teilen des Teams die Rede.