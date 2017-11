Unfälle : Entgleisung mit Folgen - Zugverkehr im Norden gestört

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 18:41 Uhr

Hunderte ausgefallene Züge und Verspätungen: Der Unfall eines Regionalzugs in Elmshorn hat den Bahnverkehr in weiten Teilen Schleswig-Holsteins lahmgelegt. Ausfälle gab es auf den Strecken in Richtung Sylt, Flensburg und Neumünster. Auch Züge ins dänische Jütland fielen aus. Die Bergungsarbeiten dauern wohl mindestens zwei Tage. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Der Steuerwagen der NahSH-Bahn war aus den Gleisen gesprungen.