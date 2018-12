Fußball : Englische Wochen in Champions League - Bayern-Duell mit Klopp

von dpa

17. Dezember 2018, 12:27 Uhr

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Auch die weiteren deutschen Vertreter in der Fußball-Königsklasse bekommen es in der ersten K.o.-Runde mit Clubs aus England zu tun. Borussia Dortmund trifft auf Tottenham Hotspur. Für den FC Schalke 04 gibt es beim Duell mit Manchester City ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Leroy Sané und dem früheren Bayern-Coach Pep Guardiola. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.