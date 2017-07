Fußball : England gewinnt Topduell gegen Spanien mühevoll 2:0

Mitfavorit England hat das Topduell gegen Spanien gewonnen und kann bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden für das Viertelfinale planen. Der WM-Dritte England setzte sich am zweiten Spieltag der Gruppe D in Breda mit 2:0 durch. Die Spanierinnen, die bei der EM als Geheimfavorit gelten, hatten zwar wesentlich mehr Ballbesitz, waren vor dem Tor aber zu abschlussschwach. Die Engländerinnen führen vor dem Abschluss der Vorrunde mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe vor Spanien und Portugal und Schottland an.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 23:17 Uhr