Migration : EKD-Chef: Kriminalisierung von Seenotrettern muss aufhören

von dpa

02. Juni 2019, 16:42 Uhr

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland hat nach der Freigabe des Rettungsschiffs «Sea-Watch 3» ein Ende der Kriminalisierung von Seenotrettern gefordert. Es sei «ein Punktsieg», dass das Migrantenrettungsschiff wieder frei sei, sagte Heinrich Bedford-Strohm bei einem Besuch in Sizilien. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hatte Mitte Mai Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen und nach Italien gebracht. Dort wurde es beschlagnahmt, am Samstag jedoch wieder freigegeben.