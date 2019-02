Fußball : Eintracht Frankfurt spielt 2:2 bei Donezk

von dpa

14. Februar 2019, 22:58 Uhr

Die Siegesserie von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Europa League ist beendet. Der Bundesligist kam im Hinspiel der Zwischenrunde in Charkiw beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk nur zu einem 2:2. Die Gastgeber spielten von der elften Minute an in Unterzahl, nachdem Taras Stepanenko die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Frankfurter hatten zuvor alle ihre sechs Gruppenspiele gewonnen. Trotz des Remis haben sie gute Chancen auf das Weiterkommen im Rückspiel am kommenden Donnerstag.