Verteidigung : Einigung auf Gratisfahrten für Soldaten gilt ab 1. Januar

von dpa

17. August 2019, 18:49 Uhr

Soldaten in Uniform können vom 1. Januar an kostenlos die Züge der Deutschen Bahn benutzen. Das Angebot gelte für den Fern- und Regionalverkehr, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung nach Gesprächen der Deutschen Bahn mit dem Verteidigungsministerium, dem Verkehrsministerium und der CSU im Bundestag. Aktive Angehörige der Bundeswehr sollen ihre Fahrten demnach über ein eigenes Buchungsportal frei wählen können und mit einer digitalen Berechtigung ein Ticket für die zweite Klasse lösen können.