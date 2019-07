Vulkane : Ein Toter bei Ausbruch am Vulkan Stromboli

von dpa

03. Juli 2019, 20:47 Uhr

Ein heftiger Ausbruch des Vulkans Stromboli in Italien hat Touristen und Einwohnern Angst und Schrecken eingejagt und einen Menschen das Leben gekostet. Ein Ausflügler sei gestorben, als er an dem Vulkan auf der gleichnamigen Insel unterwegs war, teilte der Bürgermeister der Gemeinde Lipari mit. Ein zweiter soll verletzt worden sein. Nach mehreren Explosionen waren heute riesige Aschewolken und Rauch auf Fotos zu sehen. Die Menschen seien in großer Angst gewesen, erklärte ein Feuerwehrkommandant. Am Hang des Vulkans seien Feuer ausgebrochen und Lavabrocken seien herabgefallen.