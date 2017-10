Explosionen : Ein Toter bei Anschlag auf ukrainischen Abgeordneten in Kiew

von dpa

Bei einem Anschlag auf den nationalistischen ukrainischen Parlamentsabgeordneten Igor Mossijtschuk ist in der Hauptstadt Kiew ein Mensch getötet worden. Drei weitere Menschen, darunter Mossijtschuk selbst, seien verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte Innenministerberater Anton Geraschtschenko mit. Es sei ein Sprengsatz an einem geparkten Motorrad am Ausgang des Gebäudes gezündet worden, als die Gruppe um Mossijtschuk hinausging.