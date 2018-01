Film : Ein «Mädel vom Immenhof» - Angelika Meissner ist tot

von dpa

19. Januar 2018, 14:54 Uhr

Sie war eines der berühmten «Mädels vom Immenhof»: Angelika Meissner ist tot. Sie starb am 10. Januar im Alter von 77 Jahren in einem Berliner Pflegeheim, wie die Agentur Wort und Kunst unter Hinweis auf Familienangehörige mitteilte. Meissner spielte in der schleswig-holsteinischen Ponyhof-Saga die Rolle der Dick, Heidi Brühl war in den Filmen ihre Schwester Dalli. Gedreht wurden die Kinofilme in den 50er Jahren an Orten wie Malente und Eutin; viele Zuschauer kennen sie aus den Wiederholungen im Fernsehen.