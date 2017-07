Unfälle : Eheleute sterben bei Autounfall - Frontal in Lkw gekracht

Ein Ehepaar ist in Niedersachsen mit seinem Auto frontal in einen Lastwagen gefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ihr Fahrzeug am Abend in den Gegenverkehr und prallte in den entgegenkommenden Lkw. Der Aufprall war so heftig, dass die Eheleute in den Trümmern starben. Der Lastwagenfahrer kam mit leichten Blessuren davon. Die Bundesstraße 214 war nach dem Unfall nahe Sulingen stundenlang gesperrt.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 02:47 Uhr