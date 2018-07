Wetter : Dutzende Hektar Wald in Brandenburg in Flammen

von dpa

26. Juli 2018, 22:44 Uhr

An dem viel befahrenen Autobahndreieck in der Nähe von Potsdam sind heute Dutzende Hektar Kiefernwald in Flammen aufgegangen. Rund 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf die Ortschaft Fichtenwalde, wie Landkreis, Polizei und Feuerwehr mitteilten. Am Abend entschieden die Einsatzkräfte, dass eine zunächst angedachte Evakuierung nicht mehr notwendig ist. «Die Gefahr ist erstmal gebannt», sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, der dpa. Die Einsatzkräfte hätten die Flammen im Griff.