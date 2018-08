Kriminalität : Düsseldorf: Mutmaßlicher Frauenmörder weiter auf der Flucht

von dpa

23. August 2018, 03:18 Uhr

Trotz zahlreicher Hinweise an die Ermittler ist der mutmaßliche Frauenmörder Ali S. noch immer auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, suchen die Beamten weiter nach dem 44-jährigen Kiosk-Mitarbeiter, der am Montag in Düsseldorf eine 36-jährige Frau auf offener Straße erstochen haben soll. Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos seien zwar zahlreiche Hinweise zu Ali S. eingegangen. Man wisse aber weiter nicht, wo sich der Mann aufhalten könnte.