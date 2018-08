Auto : Drohender Kurzschluss: Volkswagen ruft 700 000 Autos zurück

von dpa

20. August 2018, 15:45 Uhr

Volkswagen ruft weltweit knapp 700 000 Autos vom Typ Tiguan und Touran zurück - bundesweit sind es rund 52 500. In die Lichtleiste am Panoramadach kann Feuchtigkeit eindringen und zu einem Kurzschluss führen. Betroffen sind Fahrzeuge, die mit großem Schiebedach und der Ambientebeleuchtung ausgestattet sind. Ein Kurzschluss kann das Auto im schlimmsten Fall in Brand setzen. Bis zur Reparatur können es Besitzer aber weiter nutzen. Erstes Zeichen für einen Kurzschlusses ist, wenn die Ambientebeleuchtung ausfällt.