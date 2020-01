Unfälle : Drei Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall auf Landstraße

von dpa

09. Januar 2020, 05:57 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Wagen am Abend in Hilgert auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 307, die für mehrere Stunden voll gesperrt war.