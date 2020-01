Kriminalität : Drei Tote in Haus bei Düren aufgefunden

von dpa

04. Januar 2020, 18:54 Uhr

Die Polizei hat in einem Haus in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen drei Tote gefunden. Es handele sich um zwei 60 und 45 Jahre alte Frauen und einen 43 Jahre alten Mann, so die Staatsanwaltschaft. Man vermute, dass die drei infolge von scharfer Gewalt verstorben seien. Das bedeute, dass etwas Scharfes in den Körper eingedrungen sei. Es gebe keine Hinweise darauf, «dass eine vierte Person in das Geschehen involviert war». Es werde deshalb auch nach keinem Täter gefahndet. Möglicherweise handele es sich um Suizid oder erweiterten Suizid.