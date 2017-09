Unfälle : Drei Tote bei Unfall mit Geisterfahrer

von dpa

24.Sep.2017

Bei einem Geisterfahrerunfall im südhessischen Rüsselsheim am Main sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiinformationen war ein kleinerer LKW am Abend auf der Autobahn 67 zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mönchhof-Dreieck in die falsche Richtung gefahren. Dort stieß er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Die drei Insassen des ersten Wagens kamen ums Leben. Die vier Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der LKW-Fahrer musste notoperiert werden.