Eishockey : Draisaitl schießt Edmonton zum Sieg über New Jersey

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 08:45 Uhr

Newark (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL den zweiten Sieg nacheinander gefeiert. Das Team aus Kanada setzte sich am Donnerstag mit 3:2 nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils durch. Mit seinem Treffer zum 3:2 knapp 16 Sekunden vor dem Ende der Overtime war Draisaitl der Matchwinner der Oilers. Für den 22-Jährigen war es der fünfte Treffer der laufenden Saison.