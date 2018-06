Migration : Dobrindt zweifelt nach Dementis an Brüsseler Beschlüssen

von dpa

01. Juli 2018, 01:45 Uhr

Im Asylstreit der Unionsparteien sieht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Brüsseler Beschlüssen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit anderen EU-Staaten skeptisch. «Angesichts der divergierenden Wortmeldungen aus einigenEU-Mitgliedsstaaten kann man Zweifel haben, ob dieRatsbeschlüsse alle Realität werden», sagte er der «Bild am Sonntag». Merkel hatte in einem Schreiben an die Spitzen der Koalitionspartner CSU und SPD mitgeteilt, von 14 Ländern die Zusage zu haben, Abkommen zur schnelleren Rückführung bestimmter Migranten zu schließen.